Анчелотти – о матче с «Баварией»: «Реал» покажет себя с лучшей стороны»

Наставник «Реала» Карла Анчелотти высказался о предстоящем матче с немецкой «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что первая встреча между коллективами в Мюнхене завершилась со счётом 2:2.

«Мы предвкушаем его, потому что мы играем дома, и мы знаем, что наши болельщики, как это не раз бывало, будут поддерживать нас. Мы собираемся показать себя с лучшей стороны», – приводит слова итальянского специалиста издание Marca.

К слову, игра запланирована на 8 мая в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В другой полуфинальной паре друг другу противостоят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».