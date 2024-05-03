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Мюллер – о матче с «Реалом»: «У «Баварии» будет возможность осуществить детскую мечту»

03 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
08.05 22:00

Футболист «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о настрое мюнхенского клуба перед ответным матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что первая встреча между коллективами в Мюнхене (Германия) завершилась со счётом 2:2.

«Ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идёт дальше. Игра носит абсолютно решающий характер. У нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы сделаем всё возможное для этого», – написал игрок в соцсетях.

К слову, ответный матч состоится 8 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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