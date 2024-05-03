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Лига чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

03 Мая 2024 • 17:05 Комментировать

На неделе прошли первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. «Бавария» и «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2, а дортмундская«Боруссия» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

На звание лучшего игрока недели претендовали два футболиста – Винисиус Жуниор из «Реала» и Матс Хуммельс из «Боруссии». В итоге, как сообщается на страницах официального сайта УЕФА, победителем стал Винисиус. Бразильский нападающий «Реала» в игре против «Баварии» оформил дубль.

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе. По их итогам определятся финалисты главного клубного турнира континента.

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