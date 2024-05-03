«Подготовьтесь хорошо»: Дембеле дал совет Аллеру на ответный матч «ПСЖ» с «Боруссией»

Поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов не смутило вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Встреча, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Как сообщает Le Parisien, несмотря на неудачу в Германии, после завершения поединка Дембеле, беседуя с форвардом «шмелей» Себастьяном Аллером, посоветовал его команде «хорошо подготовиться к ответному матчу». При этом на лице 26-летнего француза была улыбка.

Источник отмечает, что игроки «ПСЖ» полностью уверены в способности перевернуть ход противостояния, как это было в четвертьфинале с «Барселоной», где парижане победили в гостях 4:1 после домашнего поражения 2:3.