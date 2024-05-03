Аль-Хелаифи не стал произносить речь в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи решил не проводить беседу с игроками после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В среду коллектив Луиса Энрике уступил в Дортмунде местной «Боруссии» с минимальным счётом. Согласно сведениям RMC Sport, аль-Хелаифи решил не выступать с речью в раздевалке парижан после неудачного поединка. Глава клуба считает, что команда и так уверена в своих силах и полна решимости отыграть отставание в ответной встрече.

Второй матч «ПСЖ» против дортмундской «Боруссии» состоится 7 мая в столице Франции. Победителю противостояния предстоит сыграть в финале с «Баварией» или мадридским «Реалом».