Люка Эрнандес: «Моё возвращение после травмы будет ещё более сильным, чем когда-либо»

Люка Эрнандес, футболист «ПСЖ», впервые дал свой комментарий о травме, полученной в матче с дортмундской «Боруссией».

Напомним, полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» прошла в среду и завершилась победой немецкого клуба со счётом 1:0. Люк Эрнандес получил травму и не смог продолжить игру. Сегодня стало известно, что у защитника разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он выбыл на долгий срок.

- Благодарю всех моих поклонников и близких за оказанную поддержку. Моё возвращение на поле будет ещё более сильным, чем когда-либо, - написал француз.

Эрнандес выступает за «ПСЖ» с лета 2023 года, перейдя из «Баварии». В текущем сезоне чемпионата Франции на счету футболиста 27 матчей, один гол и два ассиста на партнёров.