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Лига чемпионов

Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в Дортмунде

02 Мая 2024 • 19:11 Комментировать

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал минимальное поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» лучше действовал в прессинге, мы забирали мяч и создавали голевых больше моментов. Если соперники думают, что близки к финалу, то они сильно ошибаются. Мы вполне могли увезти ничью в Париж», - передает слова итальянского вратаря RMC Sport.

Напомним, что первый поединок завершился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Никлас Фюллькруг. Ответный матч состоится в Париже 7 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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