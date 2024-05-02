Доннарумма высказался о поражении «ПСЖ» в Дортмунде

«ПСЖ» лучше действовал в прессинге, мы забирали мяч и создавали голевых больше моментов. Если соперники думают, что близки к финалу, то они сильно ошибаются. Мы вполне могли увезти ничью в Париж», - передает слова итальянского вратаря RMC Sport.