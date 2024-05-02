Мбаппе задержали на стадионе, Санчо гнался за Месси: Как «ПСЖ» устроил себе проблемы в Дортмунде

Вторая молодость Фюллькруга

В первом матче второго полуфинального противостояния Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде не справился с дортмундской «Боруссией». «Шмели» победили 1:0. Парижане пропустили в первом тайме от Никласа Фюллькруга. Тот по-настоящему расцвёл около тридцати лет. Играл за «Нюрнберг», «Ганновер», «Вердер», лишь пару лет назад выбрался из Второй Бундеслиги, а теперь делает результат по крайней мере в одном матче столь высокой стадии Лиги чемпионов.

Фюллькруг стал наиболее возрастным за последние 28 лет футболистом, забившим гол в полуфинале дебютного для себя розыгрыша Лиги чемпионов (в 31 год и 82 дня). А Уоррен Заир-Эмери – второй самый молодой игрок, вышедший в старте на полуфинал Лиги чемпионов. В составе «ПСЖ» за весь матч на поле так и не появилось футболиста, достигшего 30 лет. Для полуфинальной стадии ЛЧ это редкость.

Естественно, главные надежды «Пари Сен-Жермен» в атаке были и остаются связаны с Килианом Мбаппе. Который проводит, вероятно, последний сезон в Париже. Во втором тайме он имел один момент и попал в штангу. Партнёры Мбаппе получили в распоряжение ещё несколько голевых возможностей, но ни одну из них не довели до ума. А после матча Мбаппе придержали на стадионе – у него брали допинг-пробу. Команда «ПСЖ» уехала на автобусе в аэропорт без Килиана – тот потом добирался в воздушную гавань на частном автомобиле.

Неприступный «Сигнал Идуна Парк»

Джедон Санчо не зря ушёл в аренду из «Манчестер Юнайтед». В «Боруссии» он чувствует себя куда лучше. В первом матче с «ПСЖ» он сделал тринадцать обводок, но до показателя Лионеля Месси образца 2008 года всё-таки не дотянул. «Боруссия» не проигрывает в домашних матчах Лиги чемпионов одиннадцать матчей подряд. На данный момент это четвёртая по продолжительности подобная серия в турнире. Лучше такой показатель у «Манчестер Сити» (31), «Баварии» (15), а также мадридского «Реала» (12). Так как в этом списке присутствует «Ман Сити», речь идёт только об игровом времени, а серии пенальти не в счёт.

Конкретно в текущем сезоне дортмундцы пятый раз оставили свои ворота в неприкосновенности в матче ЛЧ. По четыре сухих встречи у «Баварии» плюс у вылетевших из турнира «Арсенала», «Реал Сосьедада» и миланского «Интера». Что касается «ПСЖ», то команда Луиса Энрике впервые в нынешнем сезоне во всех турнирах покинула поле без забитого мяча. Если и в ответном матче парижане ничего не забьют, то в финал пробьётся «Боруссия» впервые после 2013 года. «ПСЖ» бывал в решающем матче Лиги чемпионов в 2020 году. Оба тех турнира выиграла «Бавария».

Кирилл Иванцов