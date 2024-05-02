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«Мбаппе обосрался сегодня вечером?» Фанаты «ПСЖ» обрушились с критикой на команду после поражения от «Боруссии»

02 Мая 2024 • 10:08 Комментировать
Боруссия Д
1:0
ПСЖ

1 мая «ПСЖ» на выезде уступил дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

После матча в социальных сетях французского клуба появились комментарии разгневанных болельщиков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало самые яркие.

«С таким уровнем игры даже Лигу конференций не выиграем. Это неприемлемо! Мы играем полуфинальный матч ЛЧ, а не товарняк», - @MonkyD94psg75

«Увидимся в следующем сезоне», - @GwenJovenin7

«Чёрт, вы нас позорите», - @Diego58066944

«Почему Мбаппе обосрался сегодня вечером?» - @gautierinho

«Мбаппе всё ещё маленький игрок. Никакого величия», - @colincarti

«Мбаппе разочаровал. Его не было на поле, ни желания, ни энергии», - @OliviaTredici

Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов

​«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл, не забив ни гола


 

Сможет ли «ПСЖ» добиться победы в ответном матче и выйти в финал Лиги чемпионов?
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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига Чемпионов Килиан Мбаппе ещё теги

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