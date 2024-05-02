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УЕФА определил кандидатов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

02 Мая 2024 • 10:01 Комментировать
Бавария
2:2
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс стали двумя претендентами на звание игрока недели в Лиге чемпионов, сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что бразилец оформил дубль в первом полуфинальном матче своей команды против мюнхенской «Баварии», благодаря которому «Реал» добился ничьей 2:2. Дортмундцы дома нанесли поражение «ПСЖ» (1:0). Одним из героев поединка стал Хуммельс, который помог своей команде сохранить ворота сухими.

Ответные встречи пройдут 7 и 8 мая в Париже и Мадриде. Финал турнира состоится на лондонском «Уэмбли» 1 июня. Из четырёх оставшихся претендентов только «ПСЖ» никогда не становился победителем Лиги чемпионов.

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