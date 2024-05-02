​«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл, не забив ни гола

В европейском футболе прошли полуфиналы Лиги чемпионов, «ПСЖ» съездил в Дортмунд, но проиграл там «Боруссии» со счётом 0:1. За весь матч нападающие парижского клуба так и не сумели поразить ворота немцев. И оказалось, что «ПСЖ» проиграл с сухим счётом впервые в нынешнем сезоне, с учетом всех турниров, в которых выступает клуб. Доселе, даже проигрывая, «ПСЖ» забивал хотя бы один гол за матч, но в этот раз у подопечных Луиса Энрике не получилось.

Ответный матч пройдёт в Париже в следующий вторник. «ПСЖ» никогда не побеждал в Лиге чемпионов, «Боруссия» выигрывала турнир в 1997 году.