Мендеш подвёл итоги матча «Боруссия» - «ПСЖ»

«Мы знали, что будет тяжелый поединок. «Боруссия» играла дома при огромной поддержке фанатов. «ПСЖ» старался одержать победу, но не получилось. В ответной встрече команда выложится на 100 процентов. Мы сделаем все, что в наших силах», - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.