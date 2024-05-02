Мендеш подвёл итоги матча «Боруссия» - «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о гостевом поражении от дортмундской «Боруссии» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей». Единственный гол забил форвард Никлас Фюллькруг.
«Мы знали, что будет тяжелый поединок. «Боруссия» играла дома при огромной поддержке фанатов. «ПСЖ» старался одержать победу, но не получилось. В ответной встрече команда выложится на 100 процентов. Мы сделаем все, что в наших силах», - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Ответный матч состоится 7 мая на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Бан пользователя