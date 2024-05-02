Маркиньос объяснил, почему разозлился на Дембеле во время матча с «Боруссией»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос объяснил, почему разозлился на одноклубника Усмана Дембеле по ходу первого матча с дортмундской «Боруссией» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Бразильцу не понравилось, что француз неудачно разыграл угловой удар.

«Это вещи, над которыми нужно продолжать работать. Когда защитники поднимаются, сложно быстро вернуться на свою половину поля. Нужно быть осторожными в таких моментах. Именно об этом я и сказал Усману», - цитирует защитника RMC Sport.

Первый матч завершился поражением «ПСЖ» со счетом 0:1. Ответный поединок состоится 7 мая на стадионе в Париже.