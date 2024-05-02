Мбаппе высказался о поражении «ПСЖ» в Дортмунде

Главная звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Парижане уступили со счетом 0:1, единственный мяч забил форвард Никлас Фюллькруг.

«Только половина дуэли. Впереди – Париж», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

Ответный поединок противостояния состоится на стадионе «Парк де Пренс» 7 мая.

Напомним, что в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов отношения выясняют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В первом поединке, прошедшем в Германии, была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.