Журналист назвал только одного игрока, который может вывести «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе после первого матча с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов. Парижане уступили на выезде со счетом 0:1.

«Самое простое – взять и обвинить во всем Мбаппе. Ведь он должен забивать голы, но в этом матче не смог. Можно вообще сказать, что Килиан ничего не сделал на поле. Но все равно он является лучшим в составе парижан. Только Мбаппе в состоянии исправить ситуацию, в которой сейчас команда», - цитирует журналиста RMC Sport.

Ответный поединок между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая на стадионе в Париже.