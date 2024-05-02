Фюллькруг прокомментировал домашнюю победу над «ПСЖ»

«На стадионе царила потрясающая атмосфера. Благодаря этому складывается ощущение, что ты уже выигрываешь 1:0. В этой встрече нам пришлось много терпеть. Были отрезки, когда парижане оказывали на нас сильное давление. До финала еще 90 минут, поэтому мы должны оставаться полностью собранными», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.