Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг прокомментировал домашнюю победу над «ПСЖ» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей».
«На стадионе царила потрясающая атмосфера. Благодаря этому складывается ощущение, что ты уже выигрываешь 1:0. В этой встрече нам пришлось много терпеть. Были отрезки, когда парижане оказывали на нас сильное давление. До финала еще 90 минут, поэтому мы должны оставаться полностью собранными», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Ответный поединок «ПСЖ» - «Боруссия» состоится в Париже 7 мая, начало – 22:00 мск.
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