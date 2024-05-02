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Лига чемпионов

Фердинанд отреагировал на поражение «ПСЖ»

02 Мая 2024 • 07:33 Комментировать

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» на своем поле одолела французский «ПСЖ» со счетом 1:0. Об этом поединке поделился мнением эксперт Рио Фердинанд.

«Несмотря на фиаско, парижский клуб вернется домой с пониманием, что у себя на стадионе может забить два гола любой команде», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответная встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится в финале с мадридским «Реалом» или мюнхенской «Баварией».

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Марио Фернандес ещё теги
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