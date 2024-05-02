Терзич – о победе над «ПСЖ»: «Боруссия» выиграла заслуженно»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал успех своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

«Шмели» взяли верх над чемпионами Франции в родных стенах. Автором единственного гола стал Никлас Фюллькруг – форвард поразил ворота на 36-й минуте.

«Хорошая игра, заслуженная победа. Мы могли забить больше голов, но это мог сделать и соперник, поэтому, на мой взгляд, результат неплохой. Нам пришлось много бегать, что необходимо при такой игре.

Путёвку в финал на «Уэмбли» нужно заслужить. Теперь нас устроит ничья в ответном матче, но хотим победить и на следующей неделе», – сказал в интервью УЕФА рулевой дортмундцев.

Ответный поединок «ПСЖ» против «Боруссии» состоится в следующий вторник.