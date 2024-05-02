Адейеми: «Против «ПСЖ» не бывает легко»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми рассказал, что думает о матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

Победу «шмелям» принёс точный удар Никласа Фюллькруга на 36-й минуте встречи. 7 мая команда Эдина Терзича сыграет против парижан уже на выезде.

«Это особенный вечер, мы хорошо сыграли и добыли победу, но на этом противостояние не заканчивается – впереди ответный матч. Было сложно, но мы знали, что против такого соперника никогда не бывает легко», – заявил в беседе с Prime Video Адейеми, заменённый на 83-й минуте на Марко Ройса.

Победитель противостояния «Боруссии» и «ПСЖ» встретится в финале с «Баварией» или мадридским «Реалом», которые сыграли вничью в первом матче (2:2).