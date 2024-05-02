«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был вынужден задержаться на стадионе дортмундской «Боруссии».

Звёздный француз не помог своей команде избежать поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:1), а после завершения встречи не смог уехать в аэропорт на клубном автобусе, сообщает Le Parisien. Дело в том, что 25-летнему форварду пришлось остаться на стадионе для прохождения антидопингового контроля. Игрок присоединится к одноклубникам позднее – в аэропорт его доставит частный автомобиль.

Ответный матч «ПСЖ» против «Боруссии» будет сыгран 7 мая на поле парижского гранда.