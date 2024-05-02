«Боруссия» – лидер Лиги чемпионов по матчам без пропущенных голов

Дортмундская «Боруссия» в очередной раз смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в Лиге чемпионов.

Коллектив Эдина Терзича одержал минимальную победу над «ПСЖ» в первом поединке полуфинального противостояния, прошедшем в Германии. В активе «шмелей» уже пять «сухих» матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – лучший показатель в турнире. Дортмундцы опередили в рейтинге «Арсенал», «Баварию», «Интер» и «Реал Сосьедад», сыгравших «на ноль» по четыре раза. Мадридский «Реал» и «ПСЖ», также продолжающие участие в Лиге чемпионов, провели по три встречи без пропущенных мячей.

7 мая в Париже состоится ответный матч «ПСЖ» против «Боруссии».