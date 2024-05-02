Хакими: «Тренер всю неделю говорил нам, чем опасна «Боруссия»

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сожалеет об упущенных шансах в матче полуфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1).

Парижане пропустили незадолго до перерыва, на что так и не смогли ответить. В следующий вторник команды проведут ответную встречу в Париже.

«Разочаровывающий результат. Мы не воспользовались созданными моментами, особенно во втором тайме. Мы знали, что особую опасность представляю забросы «Боруссии» за спину. Тренер говорил нам об этом всю неделю, и мы были обязаны это помнить. На следующей неделе нам предстоит сыграть дома, и всё будет по-другому, я уверен», – сказал в послематчевом интервью Хакими.