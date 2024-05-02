Луис Энрике высказался о шансах «ПСЖ» на выход в финал Лиги чемпионов

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями после поражения в первом полуфинальном матче от дортмундской «Боруссии» (0:1).

Судьбу поединка, прошедшего в Дортмунде, решил гол Никласа Фюллькруга, забитый незадолго до конца первого тайма. 7 мая команды определят финалиста в Париже.

«Нам больше нечего терять – мы постараемся выиграть ответный матч и пройти в финал. Думаю, на следующей неделе игра будет более открытой, чем сегодня. В ответном матче зрительская поддержка будет уже на нашей стороне, но нам в любом случае нужно быть более эффективными», – заявил на послематчевой пресс-конференции Энрике.