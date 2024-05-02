Хуммельс: «Мы хотим снова сыграть в финале Лиги чемпионов»

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс подвёл итоги матча против «ПСЖ» (1:0).

Команда Эдина Терзича победила в родных стенах в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов – хватило гола Никласа Фюллькруга, который был забит на 36-й минуте.

«Очень напряжённый матч. Мы выложились на 100%, приятно играть перед нашими болельщиками. Мы не были идеальны, и нам бы хотелось лучше владеть мячом, но в целом мы довольны. На «Парк де Пренс» будет очень непросто.

Мы знали, что соперникам могут навредить наши длинные передачи за спины защитников – у нас невероятно быстрые игроки в атаке.

Финал – наша цель, остался всего один шаг. Было бы очень здорово снова сыграть в финале», – рассказал в интервью УЕФА Хуммельс, признанный лучшим игроком матча.