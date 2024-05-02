Хуммельс – лучший игрок матча «Боруссии» против «ПСЖ»

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс получил награду лучшего игрока сегодняшнего матча.

35-летний футболист отыграл всю встречу с «ПСЖ» и помог «шмелям» одержать «сухую» победу в первом полуфинале Лиги чемпионов (1:0). Хуммельс не отметился результативными действиями, зато уверенно справился с оборонительными обязанностями, совершив четыре отбора и выиграв в общей сложности семь дуэлей из восьми.

Автором единственного гола в поединке стал Никлас Фюллькруг, поразивший ворота парижан на 36-й минуте домашнего для своей команды матча.

Ответная игра пройдёт 7 мая в Париже.