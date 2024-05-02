Маркиньос: «Нельзя упускать такие моменты, если хочешь выйти в финал»

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мыслями после поражения от дортмундской «Боруссии» в первом полуфинале Лиги чемпионов (0:1).

«Шмели» взяли верх в родных стенах благодаря голу Никласа Фюллькруга, забитому на 36-й минуте.

«Во втором тайме у нас было много моментов, которые нельзя упускать, если хочешь выйти в финал Лиги чемпионов. Нам нужно использовать шансы в домашней игре. Мы знаем, что может добиться большего перед нашими болельщиками – нам просто нужно быть более решительными как у чужих ворот, так и у своих», – заявил в послематчевом интервью капитан «ПСЖ».

Ответная встреча противостояния состоится 7 мая в Париже.