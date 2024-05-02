«Боруссия» не проигрывает в 11 подряд домашних матчах Лиги чемпионов – четвёртый показатель в турнире

Дортмундская «Боруссия» продлила беспроигрышную серию в домашних поединках Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ».

Первая встреча полуфинального противостояния завершилась победой «шмелей» с минимальным счётом. Единственный гол в матче забил Никлас Фюллькруг, поразивший ворота парижан на 36-й минуте.

Команда Эдина Терзича не проигрывает в Лиге чемпионов на своём поле уже в 11 поединках кряду. Как отмечает The Athletic, это четвёртая действующая серия в турнире после «Манчестер Сити» (31), «Баварии» (15) и мадридского «Реала» (12).

7 мая дортмундцы попробуют удержать добытое преимущество в Париже. Победитель противостояния сыграет в финале с триумфатором дуэли мадридского «Реала» и «Баварии».