Санчо – рекордсмен полуфинала Лиги чемпионов по обводкам со времён молодого Месси

Футболист дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо совершил невероятное количество обводок в поединке с «Пари Сен-Жермен».

24-летний игрок обыграл оппонентов один в один 13 раз, установив абсолютный рекорд нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, а также став рекордсменом по этому показателю среди англичан. По сообщениям Squawka, последним до сегодняшнего дня футболистом, совершившим больше 11 успешных обводок в полуфинальной игре Лиги чемпионов, был Лионель Месси: в далёком 2008 году звёздный аргентинец, выступавший тогда за «Барселону», обвёл игроков «Манчестер Юнайтед» 16 раз.

Встреча «Боруссии» и «ПСЖ» завершилась минимальной победой «шмелей». Ответная игра состоится 7 мая в Париже.