Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов

В четвёртом с конца матче Лиги чемпионов текущего сезона дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» пересеклись на «Сигнал Идуна Парк». Это был первый матч второй полуфинальных пары.

В 1/8 финала «Боруссия» оставила не у дел ПСВ (ничья в гостях, выигрыш дома), а в четвертьфинале справилась с мадридским «Атлетико» (поражение на выезде и более весомая победа в родных стенах). «ПСЖ» в 1/8 финала оба раза обыграл «Реал Сосьедад», а в 1/4 финала обменялся гостевыми победами с «Барселоной» и превзошёл её по разнице мячей.

Возможно, сейчас у «ПСЖ» самый реальный шанс выиграть Лигу чемпионов на энное число лет вперёд. Летом Килиан Мбаппе, наверно, покинет Париж, и некая эпоха там завершится. Ну и дортмундская «Боруссия» не слишком обласкана успехами в ЛЧ. В 2013 и 2020 годах «Боруссия» и «ПСЖ» соответственно проиграли финалы Лиги чемпионов «Баварии». Однако «шмели» брали этот титул в 1997 году.

Ситуации во внутренних чемпионатах могут не влиять на выступления команд в еврокубках, но всё равно заглянем в немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1. «Боруссия» проводит неудачный сезон внутри Германии, где прилично отстала от четвёртого места. А «ПСЖ» привычно взял золотые медали в своей чемпионатной лиге. Никто не смог составить там достойной конкуренции дружине Луиса Энрике.

Начало матча получилось спокойное, никто не бросился вперёд стремглав и шашки наголо. Первый момент нарисовался на пятнадцатой минуте, «шмели» стали его автором. Брандт справа прострелил на Забитцера, чью попытку погасил Доннарумма. Вскоре была первая медицинская пауза, когда помощь оказывали Эрнандесу, а вынужденно заменён Люка был к сороковой минуте, когда «Париж» уже успел пропустить.

Шлоттербек включил режим Крооса и отправил проникающий пас по зоне левого инсайда Фюллькругу. Тот как заправский форвард имеет навыки здорово разбираться в таких случаях. Удар в ближний угол – и Доннарумма капитулирует (1:0). Кобель едва не начудил возле других ворот, проявляя себя техничным голкипером. Баркола всё же не смог там отобрать мяч у вратаря соперника.

В конце тайма Адейеми слева пробросил мяч в район одиннадцатиметровой отметки, где Фюллькруг скинул Забитцеру, не пробившему Доннарумму. «ПСЖ» разразился породистым голевым моментом (двумя даже) на 51-й минуте. Мбаппе закрутил мяч в правую штангу. Далее новая попытка Килиана была заблокирована, Баркола сбросил коротко, а Хакими низом внедрил сферу в левую боковую стойку.

Две штанги за несколько секунд – а спустя четыре минуты родился очередной явный момент парижской команды. Маркиньос сделал доставку во вратарскую, где Фабиан Руис прыгнул рыбкой и пробил правее створа. После этого Фюллькруг не использовал два своих шанса. Справа ему отдавал Санчо, а слева по диагонали со штрафного навешивал Матсен. В обоих случаях Никлас направлял мяч выше створа.

«ПСЖ» чересчур большого давления не оказывал, но точечно тоже угрожал воротам соперника. Дембеле дважды появлялся на острых ударных позициях до 80-й минуты. Доннарумма взял одну его попытку, ну и сам Усман послал на трибуну выкат Хакими. У Витиньи возможность образовалась чуть менее опасная – крутнул левее рамки. Фабиана Руиса оставили без опеки – тот пробил вторым этажом поверх перекладины.

Маркиньос в собственной штрафной хорошо подкатился под удар Брандта. Справа мяч подхватил Ройс, навесил – и Брандт в ворота не попал. Дортмундской «Боруссии» досталась минимальная победа, и 7 мая командам выяснять отношения в Париже. Естественно, ничего не решено в этой паре. Отыграть один мяч для «ПСЖ», естественно, вполне реально.

Кирилл Иванцов