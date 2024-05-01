«ПСЖ» приблизился к рекорду «Барселоны» по попаданиям в каркас в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» может побить современный рекорд по количеству попаданий в каркас ворот в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Коллектив Луиса Энрике дважды угодил в стойку ворот дортмундской «Боруссии» в сегодняшнем первом матче полуфинала. Как сообщает Opta, парижане попадали в штангу или перекладину уже десять раз в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Только одна команда – «Барселона» образца сезона-2010/11 – делала это ещё чаще (11 раз) в рамках одной кампании за последние 20 лет.

Наблюдать за концовкой матча «Боруссии» против «ПСЖ» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.