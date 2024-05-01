Фюллькруг – самый возрастной с 1996 года автор гола в 1/2 финала Лиги чемпионов среди дебютантов турнира

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг поразил ворота «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

31-летний футболист открыл счёт в противостоянии, записав своё имя на табло на 36-й минуте домашней для «шмелей» встречи. По информации Opta, Фюллькруг стал самым возрастным автором забитого мяча в полуфинальной стадии Лиги чемпионов (31 год и 82 дня) среди дебютантов турнира за последние 28 лет. В апреле 1996 года Джанлука Виалли сделал это в возрасте 31 года и 283 дней в поединке «Ювентуса» против «Нанта».

Следить за ходом матча «Боруссия» – «ПСЖ» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.