«Боруссия» минимально обыгрывает «ПСЖ» после первого тайма

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «ПСЖ» наступил перерыв. По итогу первых 45 с лишним минут встречи впереди хозяева поля, сумевшие сдержать соперника и забить – 1:0.

Повела «Боруссия» на 36-й минуте благодаря голу своего форварда Никласа Фюллькруга. Он поймал отличный пас из центра поля от Нико Шлоттербека, оторвался от защитников «ПСЖ» и расстрелял левый угол ворот гостей. Джанлуиджи Доннарумма потащить коварный и неприятный удар низом не смог. В дальнейшем «Боруссия» могла и удвоить своё преимущество.

Текстовую трансляцию поединка команд проводит наш портал.