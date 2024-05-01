Санчо установил рекорд плей-офф Лиги чемпионов по обводкам

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо проводит уникальный со статистической точки зрения матч.

Англичанин совершил семь успешных обводок уже в первые 30 минут матча полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» – никто в плей-офф нынешнего розыгрыша не достигал такой отметки даже полные 90 минут, отмечает Squawka. Кроме того, что любопытно, сам Санчо никогда не совершал столько успешных попыток дриблинга в «Манчестер Юнайтед», за который провёл 58 поединков.

Напомним, что Джедон Санчо арендован «Боруссией» у «красных дьяволов» до конца текущего сезона. Пока неизвестно, останется ли футболист в Дортмунде.