Люка Эрнандес не смог продолжить матч с «Боруссией»

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес получил травму ближе к концовке первого тайма игры парижан на выезде против «Боруссии». Команды встречаются в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Эпизод случился во время того, как Никлас Фюллькруг, форвард дортмундцев открыл счёт. Эрнандес ринулся за оторвавшимся от линии обороны немцем, а после пропущенного «ПСЖ» гола присел на газон. Несколько минут готовилась замена, в итоге Эрнандеса поменял Лукас Бералдо.

Напомним, что к концу первого тайма «Боруссия» минимально ведёт в игре с парижанами – 1:0. Всё благодаря голу Фюллькруга на 36-й минуте игры.