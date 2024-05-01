Фюллькруг открыл счёт в матче «Боруссии» и «ПСЖ»

В игре дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ» открыт счёт. И сделал это форвард «шмелей» Никлас Фюллькруг.

Нападающий на 36-й минуте первого тайма подхватил длинный пас от Нико Шлоттербека навесом практически из самого центра поля, оторвался по центру от защитников «ПСЖ», чуть сблизился с Доннаруммой и эффектно прошил ворота гостей – 1:0. Голкипер парижан оказался бессилен.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Боруссии» и «ПСЖ» проходит на нашем портале. Дортмундцы повели – 1:0! До конца первого тайма остались считаные минуты.