В составе «ПСЖ» на игру с «Боруссией» отсутствуют игроки старше 30 лет

В составе «ПСЖ» на вечерний матч в Дортмунде с местной «Боруссией» отсутствуют игроки, перешагнувшие 30-летний возрастной рубеж в жизни.

Как сообщает Opta Sports, такого в полуфиналах Лиги чемпионов с одной конкретной командой не случалось довольно давно. Это первый подобный случай в полуфинале Лиги чемпионов с 2012 года («Бавария» против мадридского «Реала»).

Ранее Уоррен Заир-Эмери, игрок атаки «ПСЖ» стал вторым самым молодым игроком в истории стартовых составов полуфиналов ЛЧ. Моложе него на поле выходил только лишь один игрок, случилось это в 2011 году.

Текстовая трансляция матча «Боруссия» - «ПСЖ» доступна на нашем портале.