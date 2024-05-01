Заир-Эмери – второй самый молодой игрок старта в полуфиналах Лиги чемпионов

Уоррен Заир-Эмери, французский игрок атаки «ПСЖ» попал в стартовый состав на первый полуфинальный матч парижан против дортмундской «Боруссии». Игра пройдёт вечером среды в Дортмунде.

Как сообщает Opta Sports, Уоррен стал вторым самым молодым игроком в истории полуфиналов главного по статусу еврокубка. Моложе 18-летнего Заира-Эмери был только 17-летний Юлиан Дракслер в 2011 году. Тогда Юлиан защищал цвета «Шальке 04».

Напомним, что следить за грядущим матчем можно будет в формате текстовой трансляции на нашем портале. Там же уже обнародованы стартовые составы грядущего поединка.