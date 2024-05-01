Дембеле и Мбаппе выйдут в основе «ПСЖ» на игру с «Боруссией»

Вечером среды свой первый полуфинальный матч в лигочемпионской паре проведут дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Игра состоится на домашней арене дортмундцев. Парижане представили свой стартовый состав на этот гостевой поединок:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Руис, Витинья, Баркола, Дембеле, Заир‑Эмери, Мбаппе.

Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции, которую начнёт в 22:00 по московскому времени наш портал.

Ранее свой состав на битву огласила «Боруссия». В нём не оказалось Марко Ройса, зато оказался вернувшийся из «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо.