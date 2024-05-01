Санчо, Брандт и Забитцер – в старте «Боруссии» на битву с «ПСЖ»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» стартует менее чем через один час. Дортмундский клуб озвучил свой стартовый состав на грядущий поединок, он выглядит следующим образом:

Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.

Напомним, что следить за ходом игры в текстовой трансляции можно будет на нашем портале. Это будет первый матч между командами, ответный состоится на следующей неделе.

Ранее во вторник свой первый полуфинальный матч провели «Бавария» и «Реал», он завершился боевой ничьей – 2:2.