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Суперкомпьютер определил фаворита во встрече «Боруссия» - «ПСЖ»

01 Мая 2024 • 15:02 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСЖ
1 2.80 X 3.70 2 2.45
Через 6 ч. 4 мин.

Сегодня, 1 мая, в Дортмунде пройдёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Местная «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» примет «ПСЖ».

Фаворитом этой встречи является команда из Парижа. Так высчитал суперкомпьютер Opta, он оценивает победу «ПСЖ» в 39,1%. Вероятность того, что «шмели» победят французский клуб оценивается в 35,9%, а ничья оценивается с вероятностью в 25% ровно.

30 апреля в первом полуфинальном матче «Бавария» принимала «Реал». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

За прямой текстовой трансляцией «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» следить можно здесь.


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БОРУССИЯ Д ПСЖ
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