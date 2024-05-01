«Бавария» дала бой «Реалу», а Кейн оформил очередной рекорд: неожиданный сценарий матча в Мюнхене

Мбаппе готовится опережать Кейна

Прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов. «Реал» отправился в Мюнхен на «Альянц Арену». «Бавария» активничала в дебютах обоих таймов. В первом ей не удалось забить, а во втором голы Сане и Кейна с пенальти перевернули счёт на табло и сделали его 2:1. За «Реал» же сделал дубль Винисиус Жуниор. Он отличился в середине первого тайма через впечатляющий ассист Крооса, а в конце матча – с пенальти.

Гарри Кейн забил 43-й гол в 43-м матче за «Баварию». У Килиана Мбаппе столько же голов за «ПСЖ» в этом сезоне, и сегодня он может возвысить свою статистику в матче с дортмундской «Боруссией».

Кейн ещё установил новую планку для английских футболистов в Лиге чемпионов. Гарри набрал одиннадцать баллов (восемь голов и три голевых паса) в одном розыгрыше турнира. У Дэвида Бекхэма и Стивена Джеррарда бывало по десять баллов (в сезонах 1998/1999 и 2007/2008 годов).

Мотивация Модричу не ехать в МЛС

Лука Модрич стал третьим по возрасту полуфиналистом ЛЧ в истории. В Мюнхене он сыграл в 38 лет и 234 дня. Во время ответного матча Модрич будет на семь дней старше. Паоло Мальдини в 2007 году играл в полуфинале Лиги чемпионов в 38 лет и 302 дня, а Алессандро Костакурта годом ранее – в 40 лет и 2 дня.

Если смотреть историю только «Реала», то Модрич теперь наиболее возрастной игрок «сливочных», выходивший на поле в рамках ЛЧ. Лука превзошёл здесь рекорд Ференца Пушкаша, сохранявшийся с ноября 1965 года.

Винисиус дотянулся до Роналду

Теперь про молодость. Джуд Беллингем, если сыграет в ответном полуфинале и финале, догонит по числу проведённых матчей в Лиге чемпионов до наступления 21 года Сеска Фабрегаса, у которого их 34. Но превзойти Фабрегаса тут у Беллингема уже не получится.

Винисиус Жуниор забивает в полуфиналах Лиги чемпионов уже три года подряд. Доселе так удавалось делать только Яри Литманену, Криштиану Роналду и Кевину де Брёйне. Вчерашние голы Винисиуса на «Альянц Арене» стали для него 80-м и 81-м мячами за «Реал» во всех турнирах.

Кирилл Иванцов