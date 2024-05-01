Экс-игрок «Спартака» Мор сделал три прогноза на матч «Боруссия» - «ПСЖ»

В первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» на своем домашнем поле сыграет против французского «ПСЖ». Своим мнением по этому матчу поделился экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор.

«Матч будет голевой. «Боруссия» ничего не сможет сделать в обороне, но и на свой гол наиграет, однако в итоге уступит. Победа «ПСЖ», тотал гостей больше 1,5, а также общий тотал матча больше 2,5», - передает слова Мора «РБ Спорт».

«Боруссия» примет «ПСЖ» на своем поле в Дортмунде сегодня, 1 мая, начало – 22:00 мск. Ответный поединок состоится на следующей неделе в Париже.