Титов дал прогноз на матч «Боруссии» и «ПСЖ»

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на своем поле примет французский «ПСЖ». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Егор Титов.
«При всем уважении к «Боруссии» я в нее не верю в этом противостоянии. Париж возьмется за дело и покажет мощь своей атаки. Поставлю, что «ПСЖ» не проиграет при тотале больше 2,5», - цитирует Титова «РБ Спорт».
Первый матч «Боруссии» и «ПСЖ» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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