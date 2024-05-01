Титов дал прогноз на матч «Боруссии» и «ПСЖ»

«При всем уважении к «Боруссии» я в нее не верю в этом противостоянии. Париж возьмется за дело и покажет мощь своей атаки. Поставлю, что «ПСЖ» не проиграет при тотале больше 2,5», - цитирует Титова «РБ Спорт».