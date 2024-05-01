Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель остался недоволен игрой центрального защитника команды Ким Мин Джэ в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Джэ дважды ошибся. Сначала он рано сделал движение против Жуниора в моменте с первым голом, и Кроос подловил его своей передачей. Во втором момент он тоже ошибся, сыграв слишком агрессивно против Родриго. За эти ошибки «Реал» нас наказал», - приводит слова специалиста Bayern & Germany.
Ответный поединок «Реала» против «Баварии» состоится на стадионе в Мадриде 8 мая.
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