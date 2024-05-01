Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»

«Джэ дважды ошибся. Сначала он рано сделал движение против Жуниора в моменте с первым голом, и Кроос подловил его своей передачей. Во втором момент он тоже ошибся, сыграв слишком агрессивно против Родриго. За эти ошибки «Реал» нас наказал», - приводит слова специалиста Bayern & Germany.