Эберль: «С «Реалом» нельзя ошибаться, они выжимают максимум»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал ничейный результат в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«После первой игры у нас равенство. Если в гостях сыграем так же, как дома, то вполне можем победить. Но нужно обойтись без ошибок. «Реал» максимально использует свои моменты, с ними нельзя ошибаться. В первой игре «Бавария» доминировала, но допускала ошибки», - передает слова функционера пресс-служба клуба.
Ответная встреча «Реала» и «Баварии» состоится на стадионе в Мадриде 8 мая.
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