Эберль: «С «Реалом» нельзя ошибаться, они выжимают максимум»

«После первой игры у нас равенство. Если в гостях сыграем так же, как дома, то вполне можем победить. Но нужно обойтись без ошибок. «Реал» максимально использует свои моменты, с ними нельзя ошибаться. В первой игре «Бавария» доминировала, но допускала ошибки», - передает слова функционера пресс-служба клуба.