Радимов считает, что «Реал» на 95% выйдет в финал Лиги чемпионов

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о противостоянии мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче команды расписали мировую со счетом 2:2.

«Реал» контролировал ход игры, за исключением первых 15 минут. Даже пропущенные им мячи были не настолько логичными. Всё остальное осталось на ответную игру. На 95% исход противостояния ясен, «Реал» - фаворит», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится на стадионе «Сантьяго Берабеу» 8 мая.