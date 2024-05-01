Звезда «Баварии»: «Мы были лучше «Реала»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от поединка против мадридского «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Бавария» играла лучше «Реала». У нас было больше голевых шансов. Обидно, что они смогли отыграться в концовке с пенальти. Были отрезки, когда мы держали игру под контролем и создавали моменты. Можем это повторить и в Мадриде. Еще ничего не решено в противостоянии», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.
Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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