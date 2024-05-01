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Лига чемпионов

Нойер высказался о ничьей с «Реалом»

01 Мая 2024 • 10:07 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о вчерашнем матче с мадридским «Реалом» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на «Альянц-Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Болельщики потрясающе нас поддерживали. Это чем-то напомнило финал против лондонского «Челси». Нам хотелось победить, думаю, мы этого заслуживали. Все решится на «Сантьяго Бернабеу». Наше будущее зависит от нас. Мы хотим выйти в финал и сыграть на «Уэмбли», - цитирует вратаря пресс-служба мюнхенского гранда.

Ответная игра «Баварии» против «Реала» пройдет в Мадриде 8 мая. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

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