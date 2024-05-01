Хёведес оценил результат матча «Бавария» - «Реал»

Экс-защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес высказался о ничейном результате первого матча ½ финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом».

«Мюнхенцы провели несколько отличных отрезков и доминировали над соперниками. Итоговый счет, наверное, справедлив. «Реал» тоже не отсиживался и порой действовал очень остро», - передает слова Хёведеса пресс-служба УЕФА.

Первый матч состоялся на стадионе «Альянц-Арена» и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая.