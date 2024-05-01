Санчо поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

«Групповой этап – это уже прошлое. Сейчас мы проведем новую игру. Нужно подойти к матчу с максимальной концентрацией. Это будет новое испытание для нас, но мы сделаем все возможное для выхода в финал Лиги чемпионов. Оба команды будут готовы к битве. Это будет захватывающий матч», - передает слова англичанина пресс-служба «шмелей».