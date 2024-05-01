Санчо поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо пообщался с представителями СМИ в преддверии первого матча с французским «ПСЖ» на стадии ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Групповой этап – это уже прошлое. Сейчас мы проведем новую игру. Нужно подойти к матчу с максимальной концентрацией. Это будет новое испытание для нас, но мы сделаем все возможное для выхода в финал Лиги чемпионов. Оба команды будут готовы к битве. Это будет захватывающий матч», - передает слова англичанина пресс-служба «шмелей».
Первый матч между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится на стадионе в Дортмунде сегодня, 1 мая. Начало – в 22:00 мск.
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